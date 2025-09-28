Un dramma familiare ha scosso il Lazio: il piccolo Francesco Roma, nato il 22 settembre all’ospedale Santissima Trinità di Sora, è deceduto pochi giorni dopo presso il Policlinico Umberto I di Roma. La procura di Frosinone ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, il neonato non riusciva ad aumentare di peso, anzi calava costantemente dopo ogni poppata. I medici di Sora hanno quindi disposto il trasferimento urgente a Roma, dove i sanitari hanno attivato i protocolli previsti. Ogni tentativo di stabilizzare le condizioni del bambino si è però rivelato inutile: il piccolo è morto tra il 26 e il 27 settembre.

L’inchiesta della procura

I genitori, Eleonora Minotti e Christian Roma, assistiti dagli avvocati Marco Torriero e Marco Maietta, hanno presentato querela ai carabinieri di Frosinone chiedendo il sequestro delle cartelle cliniche degli ospedali coinvolti e l’autopsia sul corpo del neonato. La procura ha accolto la richiesta e domani conferirà l’incarico al consulente tecnico d’ufficio.

Lo sfogo della madre

Sconvolta dal dolore, la madre ha affidato ai social parole dure dopo la perdita del figlio: «I bastardi me la pagheranno». Un messaggio che riflette l’amarezza e la rabbia per una tragedia che ora la magistratura dovrà chiarire.