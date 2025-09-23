Due giovani di 17 anni sono rimasti gravemente feriti in altrettanti incidenti stradali verificatisi a Napoli nel giro di poche ore. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all’Ospedale Antonio Cardarelli.

Il primo incidente: Quadrivio di Secondigliano

La prima vittima è una ragazza travolta da un veicolo sconosciuto mentre era in sella al suo scooter, intorno alle 3:40 della scorsa notte, al Quadrivio di Secondigliano. Trasportata in codice rosso, la giovane è attualmente ricoverata con gravi lesioni.

Il secondo incidente: scontro tra moto a Piscinola

La notte precedente, un altro 17enne è rimasto ferito in uno scontro tra due moto avvenuto in piazzetta Tafuri, Piscinola, intorno all’1:30. Anche lui è stato soccorso dal 118 e ricoverato in prognosi riservata.

L’intervento della Polizia Locale

In entrambi i casi, gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidati dal comandante Vincenzo Cirillo e coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito, stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dei sinistri.

Un weekend di incidenti a Napoli

Gli episodi dei due 17enni si aggiungono a un fine settimana segnato da 21 incidenti stradali con feriti nel capoluogo, senza contare il sinistro mortale del 18-19 settembre a Corso Umberto I, dove una studentessa spagnola di 20 anni è deceduta travolta da un Suv sulle strisce pedonali.

Non sono mancati casi di pirati della strada, responsabili di investimenti e fughe senza prestare soccorso.