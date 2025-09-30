Costanzo Pio Patierno, 23 anni di Giugliano in Campania, è stato arrestato dopo essersi reso irreperibile dallo scorso 20 agosto. L’ufficio di sorveglianza di Napoli aveva infatti emesso un provvedimento di sospensione della misura alternativa, trasformando la detenzione domiciliare in pena detentiva: due anni da scontare in carcere per truffa e altri reati.

Le indagini, coordinate dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano, hanno portato all’individuazione del giovane. Il blitz si è svolto nel primo pomeriggio a casa della madre del 23enne. Durante la perquisizione, Patierno non si è subito fatto trovare. Dopo pochi minuti, i militari lo hanno scoperto nascosto all’interno dell’armadio nella camera da letto della sorella.

L’arresto rappresenta la conclusione di una ricerca intensa avviata subito dopo la sua fuga, evidenziando l’efficacia dell’azione coordinata delle forze dell’ordine sul territorio.