Prosegue senza sosta l’operazione Continuum Bellum nei Monti Lattari, finalizzata al contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti. Nel comune di Casola di Napoli, i carabinieri della stazione di Gragnano, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha portato a un importante rinvenimento.

All’interno dell’abitazione di un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno scoperto sei bustine di marijuana e un ulteriore involucro contenente 34 grammi della stessa sostanza non ancora suddivisa in dosi. La droga era occultata in maniera insolita: due barattoli di vetro riposti nella cassetta del wc, a contatto con l’acqua ma sigillati per resistere all’umidità.

Durante i controlli sono stati trovati anche un bilancino di precisione e denaro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, identificato come Sophien Hai Hassen, 30 anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo alle attività illecite nei Lattari, territorio spesso al centro di indagini legate al traffico di stupefacenti.