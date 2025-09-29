Nasce in Campania l’ACS “Associazione Cybersecurity Sud Italia”

Il Presidente Alessandro Rubino: “La sicurezza informatica non è più una questione tecnica riservata agli specialisti, ma un bene comune da proteggere per cittadini, imprese e istituzioni”

Dalla Campania prende vita una nuova realtà destinata a diventare un punto di riferimento nazionale nel panorama della sicurezza digitale: l’ACS – Associazione Cybersecurity Sud Italia. L’ente, costituito da professionisti e appassionati di innovazione, nasce con lo scopo di promuovere la cultura della cybersecurity, della protezione dei dati e dell’uso etico delle tecnologie, in un’epoca in cui gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati.

Un aspetto distintivo dell’associazione è l’attenzione rivolta all’Intelligenza Artificiale. ACS punta a diventare un punto di riferimento nazionale per l’AI italiana, contribuendo allo sviluppo di soluzioni etiche, sicure e sostenibili capaci di supportare cittadini, imprese e istituzioni. L’obiettivo è creare un ecosistema in cui cybersecurity e AI si rafforzino a vicenda: l’AI come strumento per migliorare la protezione da minacce digitali, la sicurezza informatica come garanzia per uno sviluppo responsabile delle tecnologie emergenti.

La missione dell’associazione è ampia e ambiziosa: sensibilizzare la società sui comportamenti digitali consapevoli, organizzare eventi formativi, laboratori e fiere, collaborare con scuole, enti pubblici e privati, supportare professionisti e imprese nella compliance normativa e nella gestione del rischio, e promuovere reti collaborative con istituzioni e centri di ricerca. ACS favorisce anche la diffusione di conoscenze su cyber awareness, cyberpsychology e contrasto al cybercrime, mirando a trasformare il Sud Italia in un polo di eccellenza nazionale ed europeo.

“La sicurezza informatica non è più una questione tecnica riservata agli specialisti. È un bene comune e un pilastro fondamentale per la democrazia e la società civile. Vogliamo formare cittadini, tutelare le imprese e accompagnare le istituzioni in un percorso di crescita digitale consapevole” , afferma il Presidente Alessandro Rubino.

ACS si propone di diventare un laboratorio permanente per il territorio, coinvolgendo comunità locali, giovani, anziani e soggetti svantaggiati. Tra le attività: centri didattici e spazi di confronto sulla sicurezza informatica, iniziative di alfabetizzazione digitale per anziani, attività inclusive e partecipazione a bandi nazionali ed europei per progetti innovativi.

Il Consiglio Direttivo, eletto durante l’assemblea costitutiva, è composto da Alessandro Rubino (Presidente e Legale Rappresentante), Raffaele Rubino (Vicepresidente), Pietro Montella (Tesoriere e Segretario) e dai consiglieri Antonio Camillo, Emanuele Chillemi, Luigi Palumbo e Stefano Rainone. Una governance giovane e multidisciplinare, convinta che solo unendo competenze giuridiche, tecniche e manageriali sia possibile rispondere concretamente alle sfide del mondo digitale.

“Il nostro sogno è fare del Mezzogiorno un modello di eccellenza nel campo della cybersecurity e dell’AI, offrendo opportunità di crescita e lavoro ai giovani e strumenti di protezione a chi è più vulnerabile, dalle piccole imprese agli anziani” – sottolinea Rubino.

ACS agisce con un approccio inclusivo, culturale e innovativo, costruendo un futuro digitale più sicuro e rafforzando il tessuto sociale ed economico del territorio, per creare al Sud un polo di riferimento europeo nella protezione dei dati, nella cybersecurity e nello sviluppo responsabile dell’Intelligenza Artificiale.