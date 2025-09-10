I Carabinieri del NAS di Napoli hanno eseguito un controllo mirato in un’attività commerciale specializzata nella vendita di prodotti cosmetici nell’area dei paesi vesuviani. L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza dei consumatori, ha portato alla denuncia del titolare, segnalato all’Autorità Giudiziaria competente.

Secondo quanto emerso dall’ispezione, i militari hanno individuato diverse confezioni di gel semipermanente messe in vendita contenenti “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO)”, una sostanza vietata dall’Unione Europea perché classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione.

La presenza di questo composto chimico all’interno di prodotti cosmetici rappresenta un serio rischio per la salute pubblica, non solo per i consumatori ma anche per gli operatori del settore che maneggiano tali articoli.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri del NAS hanno disposto il sequestro di circa 800 confezioni, per un valore commerciale stimato in 6.000 euro. Le indagini proseguono per accertare l’origine e i canali di distribuzione dei prodotti.