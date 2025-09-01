Napoli si prepara a brillare durante le festività natalizie grazie all’iniziativa Illuminiamo Napoli 2025, realizzata attraverso un protocollo d’intesa tra Comune e Camera di Commercio. La firma ufficiale del documento è avvenuta questa mattina nel Salone delle Grida di Piazza Bovio, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola.

Luminarie, alberi e villaggi di Natale

Il progetto prevede:

Oltre 150 chilometri di luci e addobbi tridimensionali distribuiti su piazze, vie dello shopping, quartieri e itinerari turistici;

Grandi alberi di Natale decorati;

Un villaggio di Babbo Natale gratuito in piazza del Plebiscito, dall’8 al 21 dicembre.

Le luminarie si accenderanno entro il 15 novembre e resteranno attive fino al 7 gennaio, regalando alla città un’atmosfera festiva diffusa e partecipata.

Investimenti e obiettivi

Il budget complessivo per l’iniziativa ammonta a 4,8 milioni di euro, di cui 3 milioni stanziati dalla Camera di Commercio. Come ha sottolineato Fiola:

“Abbiamo voluto sostenere il Comune per far risplendere la città durante le feste, valorizzando le attività commerciali e favorendo il turismo. La programmazione è stata studiata per permettere agli operatori di sfruttare al meglio le potenzialità dell’iniziativa, anche a livello internazionale”.

Il sindaco Manfredi ha evidenziato come le luminarie siano simbolo di festa, bellezza e opportunità commerciali, migliorando l’attrattiva della città per cittadini e turisti.

L’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, ha definito il progetto strategico per la promozione dell’identità culturale della città, capace di generare ricadute economiche e turistiche positive:

“Vogliamo offrire un Natale bello, inclusivo e partecipato, con luminarie artistiche diffuse in tutti i quartieri, a testimonianza dell’impegno dell’Amministrazione nella valorizzazione della cultura e del turismo a Napoli”.

Partecipanti e sostegno istituzionale

All’iniziativa hanno preso parte membri della Giunta camerale, consiglieri comunali e camerali, rappresentanti delle forze dell’ordine, sindacati e presidenti delle Municipalità. Il progetto è realizzato grazie al finanziamento congiunto della Camera di Commercio e del Comune di Napoli, confermando la sinergia istituzionale a sostegno del territorio e delle attività economiche locali.