Napoli celebra il suo patrono più amato con “San Gennaro Superstar”: un tour-evento firmato Partenope in Tour pensato per raccontare – in un’unica esperienza – la dimensione sacra e quella popolare della città, domenica 21 settembre a Porta San Gennaro (a pochi passi dalla metro Museo) con appuntamento alle ore 10.15.

I partecipanti cammineranno nel cuore del centro storico seguendo le tracce del Santo tra ex voto e reliquie, busti d’arte straordinaria e muri che parlano il linguaggio della street art: un viaggio ideale per chi cerca una visita guidata capace di unire spiritualità, storia dell’arte e identità urbana.

L’itinerario parte da Porta San Gennaro, dove l’affresco di Mattia Preti apre la scena a un racconto che tocca luoghi simbolo come il Duomo di Napoli e la maestosa Cappella del Tesoro di San Gennaro, per poi condurti fino a Piazza Riario Sforza – con la sua guglia votiva – e nelle strade dove la contemporaneità lascia il segno con opere di Roxy in the Box e di Jorit.

Un percorso curato per un pubblico ampio – turisti, cittadini, appassionati d’arte e di tradizioni partenopee – che desidera scoprire perché San Gennaro non è “solo” un Santo, ma un simbolo trasversale capace di proteggere, unire e raccontare le contraddizioni di una città unica al mondo.