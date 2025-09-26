Pomigliano d’Arco piange la scomparsa di Francesco Esposito, 62 anni, conosciuto da tutti come Franco. L’uomo ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre percorreva via Polvica a San Felice a Cancello in direzione Nola con la sua bici da corsa.

Secondo le prime ricostruzioni, Franco si è trovato improvvisamente davanti a un cinghiale di grandi dimensioni. Nel tentativo di evitarlo, ha perso il controllo della bici e ha frenato bruscamente; sembra ci sia stato anche un contatto con l’animale. Purtroppo, alle sue spalle transitava un furgone bianco, guidato da un 42enne di Santa Maria a Vico, che non è riuscito a evitarlo: per Franco non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del furgone è rimasto illeso e si è spontaneamente recato in caserma. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Nola, competenti per la zona, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando dinamica e responsabilità.

Il ricordo della comunità

Franco Esposito era molto noto a Pomigliano d’Arco, non solo come ciclista appassionato, ma anche come officiante professionale. La sua officina in via Giacomo Leopardi era un punto di riferimento per clienti e amici. Era stimato per la sua serietà e disponibilità, e la notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità, che ora si stringe nel ricordo di un uomo generoso e appassionato.