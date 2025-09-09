Tragedia al Rione Ferrovia di Benevento: Monsignor Pompilio Cristino, 72 anni, è ritrovato privo di vita nella sagrestia della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, dove poche ore prima, alle 8 del mattino, aveva celebrato la sua ultima messa.

La scoperta e i soccorsi

A rinvenire il corpo senza vita, intorno a mezzogiorno, sono stati alcuni fedeli che non lo vedevano uscire dai locali parrocchiali. Inutile l’intervento dei soccorsi: secondo i primi accertamenti, il sacerdote sarebbe stroncato da un infarto fulminante.

La salma è trasferita nella sala mortuaria dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento per gli accertamenti di rito.

Una vita dedicata alla Chiesa

Mons. Pompilio Cristino era ordinato presbitero il 27 agosto 1977 e da allora aveva dedicato oltre quarant’anni al servizio pastorale, diventando un punto di riferimento per la comunità del Rione Ferrovia e non solo.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato incredulità e profonda commozione tra i fedeli, che si sono stretti in preghiera ricordandone la disponibilità, la spiritualità e il forte legame con i parrocchiani.