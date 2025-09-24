Notte movimentata a Napoli, dove due ragazzi di 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per una serie di reati: porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento a beni della pubblica amministrazione e occultamento di targa.

L’inseguimento

L’episodio è avvenuto nella notte di lunedì. Gli agenti del commissariato Poggioreale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato due giovani a bordo di uno scooter in via Marino di Caramanico. Il mezzo circolava con la targa coperta e i due erano privi di casco. Alla vista della volante, il conducente ha ignorato l’alt e ha tentato la fuga ad alta velocità.

Ne è scaturito un inseguimento ad alto rischio, durante il quale lo scooter ha compiuto manovre pericolose per la circolazione. La corsa si è conclusa in via Vincenzo De Giaxa, quando il mezzo si è scontrato con una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Armi gettate durante la fuga

Durante la fuga, i due si sono liberati di un coltello a serramanico e di una pistola calibro 8 priva di tappo rosso, con due cartucce a salve inserite nel caricatore. Entrambe le armi sono state recuperate e sequestrate dagli agenti.

La denuncia

Con non poche difficoltà i minorenni sono stati bloccati, denunciati alla Procura della Repubblica e successivamente affidati ai rispettivi familiari. La pistola è stata inviata alla Polizia Scientifica per gli accertamenti tecnici di rito.