Momenti di paura a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un uomo di 40 anni, di origini ucraine, è stato arrestato dalla polizia per possesso abusivo di arma da fuoco, minacce aggravate e lesioni personali ai danni di un gruppo di ragazzi minorenni.

L’aggressione vicino al “Villaggio dei Ragazzi”

L’episodio è avvenuto nei pressi del complesso del “Villaggio dei Ragazzi”. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha prima minacciato i giovani brandendo una mazza da baseball e una pistola, poi ha colpito uno di loro, provocandogli lesioni.

L’intervento della polizia

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Maddaloni, che hanno rintracciato il 40enne in evidente stato di alterazione. L’uomo stava tentando di nascondere l’arma quando è stato fermato.

Arresti domiciliari per il 40enne

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.