Quella che doveva essere una giornata di festa per la prima comunione di una bambina si è trasformata in un episodio drammatico a Caivano (Napoli). I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in un albergo della zona dopo la segnalazione di alcuni clienti che avevano assistito a una violenta lite familiare durante il pranzo.

La lite degenerata

Al loro arrivo, i militari hanno trovato il padre quarantenne della festeggiata che stava litigando con il nonno materno della bambina. L’anziano cercava di difendere la figlia, una donna di 36 anni, dalle aggressioni del marito.

Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo – descritto dai carabinieri come in evidente stato di ubriachezza – ha continuato a inveire contro i familiari, tentando più volte di colpire la moglie. Solo l’intervento dei militari ha evitato il peggio.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, durante le fasi concitate il 40enne avrebbe minacciato la donna e il suocero gridando:

«Giuro che stasera do fuoco a te e a tuo padre!».

Arresto e accertamenti

L’uomo è portato in caserma, dove è stato sottoposto ad alcol test: l’esame, ripetuto due volte, ha evidenziato valori di 1,54 g/l e 1,58 g/l, ben oltre il limite legale di 0,5 g/l previsto per la guida.

La donna, assistita dal 118 sul posto, ha denunciato le violenze subite. Per lei è attivato il codice rosso a tutela delle vittime di maltrattamenti.

I precedenti

Il 40enne non era nuovo a simili episodi: in passato era già arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

Questa volta è stato nuovamente arrestato per lo stesso reato, oltre che per ubriachezza molesta.