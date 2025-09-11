Nella vita, alcune amicizie restano indelebili nel cuore, anche dopo decenni. È il caso di Gianni Carvelli, originario di Scandale, nel Crotonese, che oggi cerca di ritrovare un vecchio commilitone: Massimo Saviano, nato nel 1969 a Palma Campania. I due si conobbero durante il servizio militare nel 1989, prestato presso la Caserma Pio Spaccamela, in prima compagnia a Udine. Quelle giornate di addestramento, disciplina e condivisione di esperienze straordinarie hanno lasciato un segno profondo in entrambi, creando un legame che il tempo non ha cancellato.

Oggi, Gianni Carvelli desidera ritrovare Massimo Saviano per rinverdire ricordi di gioventù, condividere storie del passato e celebrare l’amicizia che nacque in quegli anni formativi. Non è solo una ricerca, ma un viaggio emotivo verso una connessione che ha attraversato più di trent’anni.

Chiunque avesse informazioni su Massimo Saviano di Palma Campania, nato nel 1969, o potesse aiutare a ricongiungere questi due vecchi compagni, è invitato a mettersi in contatto con la nostra redazione anche inviando un messaggio sulle pagine social. Ogni ricordo condiviso potrebbe essere la chiave per riaccendere un’amicizia che merita di essere ritrovata.