Non c’è pace per gli automobilisti del Vomero. Ieri mattina via Giuseppe Bonito si è trasformata in una trappola per gli automobilisti: un mezzo rimasto in avaria dopo una serie di manovre di retromarcia in salita ha bloccato l’intera carreggiata, mandando in tilt la circolazione.

La situazione è presto degenerata, con code e clacson che hanno scandito la mattinata dei residenti. A riportare l’ordine ci hanno pensato i militari dell’Esercito e gli agenti della Polizia Municipale U.O. Vomero, coordinati dal maggiore Marraffino, che sono intervenuti per gestire il traffico e liberare la strada.

Solo dopo la rimozione del veicolo la viabilità è tornata lentamente alla normalità, ma non senza aver lasciato dietro di sé l’ennesimo episodio di disagio in uno dei quartieri più trafficati della città.