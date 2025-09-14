Un episodio gravissimo segnalato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha denunciato la diffusione di un video girato all’interno della postazione 118 di Palinuro. Nel filmato si vede un uomo – indicato come un medico – accendere un petardo e lanciarlo vicino a un soccorritore che in quel momento si era assopito su un divano.

L’associazione: “Atto sconsiderato e pericolosissimo”

In una nota diffusa sui social, l’associazione sottolinea che non è il riposo del soccorritore a destare preoccupazione, ma la gravità del gesto.

All’interno di una sede 118, infatti, sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili come i disinfettanti: far esplodere un petardo in un contesto simile rappresenta un rischio enorme per le persone e per la struttura stessa.

«Definire tutto ciò una goliardata sarebbe riduttivo e profondamente sbagliato – scrive l’associazione – Non si tratta di uno scherzo innocuo, ma di un comportamento che ha messo seriamente a rischio la sicurezza».

A rendere il fatto ancora più allarmante, secondo quanto riportato, è che la persona ripresa nel video fumava mentre accendeva il petardo.

La richiesta all’ASL di Salerno

Nessuno Tocchi Ippocrate ha dichiarato di aver oscurato i volti nel rispetto della privacy, ma ha chiesto al Direttore del 118 di Salerno, Domenico Violante, e al Direttore Generale dell’ASL, Gennaro Sosto, di individuare il responsabile e di avviare al più presto le procedure disciplinari.