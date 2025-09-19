Momenti di paura al Parco Verde di Caivano, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

L’aggressione

L’episodio si è verificato nell’isolato A5/5 del rione. Il giovane, impugnando una mazza da baseball, stava minacciando la madre. Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 25enne ancora in stato di agitazione. Nonostante la presenza degli agenti, il ragazzo ha continuato a insultare e minacciare la donna. Dopo essere stato disarmato, è stato bloccato e arrestato.

In carcere in attesa di giudizio

Il giovane è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.