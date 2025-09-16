Una violenta rissa è scoppiata a Bellizzi, dove una decina di persone si sono affrontate con corpi contundenti e, nel corso dello scontro, è comparso anche un coltello. L’episodio sarebbe nato da un banale litigio tra due gruppi di vicini, degenerato a causa di contrasti sui parcheggi delle auto nei pressi delle abitazioni.

Feriti e intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia e il personale del 118. Diversi partecipanti hanno riportato ferite e sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Tra i feriti c’è anche un uomo con lesioni da arma da taglio, attualmente sotto osservazione medica.

Indagini e responsabilità

Le forze dell’ordine hanno già identificato i soggetti coinvolti e stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della rissa. L’obiettivo è stabilire le singole responsabilità e valutare eventuali provvedimenti giudiziari a carico dei partecipanti.