Dal 15 al 30 settembre 2025 sarà attiva la procedura per candidarsi al Maxi-Avviso ASMEL, la selezione pubblica finalizzata a costituire 37 elenchi di idonei da cui gli enti locali potranno attingere per assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

L’avviso è stato pubblicato sul Portale inPA e riguarda il reclutamento di diversi profili professionali – laureati, diplomati e operai specializzati – attraverso una procedura più snella rispetto ai concorsi tradizionali.

Maxi-Avviso ASMEL: le novità del 2025

Tra le principali novità dell’edizione 2025 ci sono due nuovi profili inseriti tra quelli selezionabili:

Addetto Biblioteca (ex categoria B),

Funzionario Educatore Professionale Socio-Pedagogico (ex categoria D).

Partecipando al Maxi-Avviso, i candidati che superano la selezione ottengono l’iscrizione in un elenco nazionale di idonei valido per 3 anni o fino alla stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Come funziona la selezione

È prevista una prova scritta online (la data sarà comunicata con almeno 15 giorni di anticipo).

Superata la prova, si viene inseriti negli elenchi di idonei relativi al profilo scelto.

Gli enti locali aderenti potranno attingere a questi elenchi per coprire le proprie esigenze di personale, senza dover bandire singoli concorsi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Accordo Quadro previsto dal Decreto Reclutamento (D.L. 80/2021), che consente di gestire le assunzioni in forma aggregata, rendendo le procedure più rapide ed efficienti.

Quali enti possono assumere

Al Maxi-Avviso ASMEL aderiscono già 866 Comuni e altri enti locali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il numero degli enti sottoscrittori è in costante crescita, ampliando così le possibilità occupazionali per i candidati idonei.

L’elenco completo degli enti aderenti è disponibile online sul sito ufficiale ASMEL.

Candidature e scadenze

Periodo di candidatura: dal 15 al 30 settembre 2025.

Modalità di candidatura: esclusivamente online tramite il portale Asmelab

.

Avviso ufficiale: disponibile anche sul Portale inPA.

Si consiglia di monitorare regolarmente il portale Asmelab per aggiornamenti su requisiti, dettagli dei profili professionali e modalità della prova scritta.

Contatti utili

Per chiarimenti o supporto tecnico durante la compilazione della domanda, ASMEL mette a disposizione i seguenti recapiti:

Telefono: 02.87366194

Email: asmelab.candidati@asmel.eu