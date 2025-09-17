Momenti di paura questa mattina a Napoli, davanti all’Istituto tecnico industriale di piazza Santa Maria della Fede. Intorno alle 8.15, poco prima dell’inizio delle lezioni, uno studente di 18 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno più giovane, di 17 anni.

I due frequentavano la stessa scuola e fino all’anno scorso erano anche compagni di classe.

Le indagini e l’arresto

I carabinieri della compagnia Napoli Stella, allertati subito dopo l’aggressione, hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti e avviato le ricerche. L’aggressore era stato segnalato anche presso la stazione ferroviaria, ma i militari lo hanno rintracciato poco dopo nella sua abitazione.

All’interno dello zaino del 17enne è stato ritrovato il martello usato per colpire il coetaneo. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione della Procura dei Minorenni di Napoli, trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Le condizioni della vittima

Il ragazzo di 18 anni è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini in codice giallo. Ha riportato vistose ferite alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire le motivazioni all’origine dell’aggressione.