Ancora un episodio di “mangia e fuggi” a Civitanova. A segnalarlo è il titolare del locale Yalla Pita Burger, in viale Matteotti, che sui social ha condiviso la vicenda invitando la cittadinanza a collaborare:

“Attenzione a questa signora, genio del magna e bevi e fuggi. Ha mangiato e bevuto da noi per poi andarsene correndo. Chiunque la riconosca ci aiuti: uscita, si è cambiata e ha rigirato la borsa”.

Insieme all’appello, il commerciante ha pubblicato una foto della donna con il volto oscurato.

Si tratta del secondo episodio simile in città nel giro di poche settimane, suscitando preoccupazione tra gli esercenti locali e invitando a prestare attenzione a comportamenti analoghi.