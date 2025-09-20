A Varcaturo, frazione del comune di Giugliano in Campania, un bambino di appena sei anni si è distinto per coraggio e lucidità in un momento di emergenza. La madre, una giovane donna di 29 anni, è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in auto lungo via Madonna del Pantano.

L’emergenza

Secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, intorno alle 18 la centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata di soccorso per la donna che aveva manifestato forti sintomi, tra cui un violento attacco di vomito.

Il gesto del bambino

Il piccolo, trovandosi accanto alla madre insieme alla sorellina più piccola, ha dimostrato grande prontezza. Utilizzando lo smartphone, ha inviato la posizione agli zii, i quali hanno subito allertato i soccorsi. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il bambino non si è lasciato prendere dal panico e ha cercato di rassicurare la sorellina, mantenendo la calma in una situazione delicata.

L’arrivo dei soccorsi

Pochi minuti dopo sul posto è intervenuta l’ambulanza “India” della postazione 118 di Varcaturo. I sanitari hanno preso in carico la donna e hanno elogiato il piccolo per il sangue freddo e la capacità di affrontare un momento così difficile con maturità sorprendente.

Un esempio di coraggio

L’episodio dimostra come anche i più piccoli possano rivelarsi determinanti in situazioni di emergenza, quando riescono a mantenere lucidità e a compiere gesti semplici ma decisivi, come condividere la posizione tramite smartphone.