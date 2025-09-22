La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di lunedì 23 settembre.
Zone interessate e fenomeni previsti
L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, escluse le zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento). Secondo le previsioni, sono attesi temporali localmente intensi e in rapida evoluzione, accompagnati da:
grandinate;
fulmini;
raffiche di vento.
Rischio idrogeologico e possibili conseguenze
La Protezione Civile regionale segnala particolare attenzione al rischio idrogeologico, con possibili:
allagamenti di aree urbane e sottopassi;
innalzamento dei corsi d’acqua;
scorrimento delle acque sulle strade;
caduta massi e frane.
A causa delle condizioni atmosferiche, non si escludono inoltre danni a coperture e strutture esposte al vento e al moto ondoso.
Raccomandazioni ai Comuni
Ai Comuni viene richiesto di attivare i Coc (Centri Operativi Comunali) e adottare tutte le misure di prevenzione e contrasto previste dai piani locali di protezione civile. In particolare, è necessario:
monitorare la tenuta del verde pubblico;
prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale;
predisporre controlli e azioni mirate alla mitigazione dei rischi.