Tragedia questa mattina a Napoli, nel quartiere Arenella, dove un docente di 60 anni dell’istituto comprensivo 55 Piscicelli – Maiuri è morto a causa di un improvviso malore. 0L’uomo si è sentito male poco dopo l’inizio delle lezioni. Colleghi e personale scolastico hanno tentato di rianimarlo con l’uso del defibrillatore, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, che hanno proseguito le manovre. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La salma è stata poi affidata ai familiari.

Il ricordo della comunità scolastica

Il docente era molto conosciuto e stimato, non solo nell’istituto ma anche nel quartiere Vomero. Per circa dieci anni è stato un punto di riferimento per colleghi, alunni e famiglie.

«È venuto a mancare un uomo di grande cultura, molto amato da studenti e genitori – ha dichiarato l’ex dirigente scolastica Gabriella Talamo –. Non sarà mai dimenticato: sapeva appassionare i bambini alla matematica con una didattica innovativa e coinvolgente, fatta di esperimenti e momenti di scoperta. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo».