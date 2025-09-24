Un episodio di violenza ha scosso la centralissima via Del Balzo a San Martino Valle Caudina, dove una lite tra un uomo e una donna, entrambi trentenni, è degenerata fino all’uso di un’arma da fuoco.

Dalla rete alla strada

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la discussione tra i due sarebbe iniziata su TikTok, per motivi ancora da accertare. L’incontro di persona, avvenuto successivamente in strada, ha fatto precipitare la situazione: l’uomo avrebbe estratto una pistola e sparato alcuni colpi. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito.

Intervento delle forze dell’ordine

I militari stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità penali. La vicenda è al momento sotto stretta osservazione, con particolare attenzione alle circostanze che hanno portato alla degenerazione della lite.

Paura in centro

L’episodio ha creato momenti di paura tra i residenti e i passanti della zona centrale del comune caudino. Le autorità locali hanno invitato alla calma e ribadito l’importanza di non diffondere versioni non confermate, lasciando che siano le indagini a fare piena luce sulla vicenda.

La pericolosità delle dispute online

L’episodio evidenzia ancora una volta come litigi nati sui social network possano trasformarsi rapidamente in situazioni pericolose quando gli scontri virtuali si trasferiscono nel mondo reale. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di gestire con responsabilità i rapporti sui social e di segnalare tempestivamente comportamenti minacciosi o violenti.