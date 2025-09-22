Momenti di tensione a Mariglianella, in provincia di Napoli, durante la festa patronale di San Giovanni Evangelista. In una serata di musica e grande affluenza di pubblico, una lite tra due minorenni ha rischiato di trasformarsi in un episodio di sangue.

La rissa e l’intervento dei carabinieri

L’episodio è avvenuto in via Napoli, dove due ragazzini di 14 anni hanno iniziato a discutere animatamente. La situazione è rapidamente degenerata quando uno dei due ha estratto un coltello a farfalla e ha tentato di colpire il coetaneo.

I carabinieri, già presenti in zona per i controlli legati alla festa, sono intervenuti tempestivamente: hanno bloccato il giovane, lo hanno disarmato e hanno sequestrato l’arma.

Il sequestro e la denuncia

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato nelle tasche del 14enne anche un coltello a serramanico e una dose di hashish. L’adolescente è stato denunciato e l’intera vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le cause della lite per capire cosa abbia spinto il ragazzo a impugnare l’arma. Al momento, non risultano feriti grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.