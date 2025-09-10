Un muratore di 56 anni, originario di Montesarchio e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per il ferimento di due colleghi al termine di una lite degenerata.

La lite per una sosta

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo viaggiava a bordo di un mezzo insieme a un giovane collega di 20 anni e a un altro operaio di 58 anni, alla guida.

Il ventenne avrebbe chiesto di fermarsi per mangiare, mentre il 56enne voleva rientrare subito a casa. Ne è nato un acceso diverbio, proseguito anche quando i due sono scesi dal veicolo.

L’aggressione con il coltello

La discussione è degenerata quando il muratore ha estratto un coltello a serramanico, colpendo il ragazzo al torace. Nel tentativo di dividerli, anche il 58enne è rimasto ferito a un braccio.

L’intervento provvidenziale

A bloccare la situazione è stato un carabiniere fuori servizio, che stava transitando in auto per raggiungere la sede di lavoro. Il militare ha fermato i contendenti e chiamato i soccorsi.

Poco dopo sono intervenuti i Carabinieri e le ambulanze del 118. I due feriti sono stati trasportati negli ospedali cittadini:

il ventenne al Fatebenefratelli, con una prognosi di 15 giorni;

il 58enne al San Pio, dimesso con 20 giorni di prognosi.

Il 56enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate.