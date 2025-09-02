Notte di tensione nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove due giovani donne dominicane, entrambe ventenni e da tempo in città come badanti, si sono ferite a vicenda durante un violento litigio.

L’arrivo in ospedale

Intorno alle 4 del mattino, le due sono arrivate separatamente al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, accompagnate da amici e familiari. Presentavano diversi tagli a braccia e gambe, giudicati lievi dai medici, che hanno dimesso entrambe con una prognosi di dieci giorni.

La ricostruzione della polizia

Gli agenti del commissariato Montecalvario hanno accertato che il ferimento reciproco sarebbe avvenuto in un appartamento della zona. Entrambe le giovani hanno accusato l’altra e sono state denunciate a piede libero, in attesa delle eventuali querele necessarie per far proseguire il procedimento penale.

Al momento, il movente della lite resta ignoto e i coltelli utilizzati non sono stati ritrovati.