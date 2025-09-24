Momenti di paura ieri sera a Fuorigrotta, dove una donna di mezza età è rimasta chiusa all’interno della Upim di viale Augusto a Napoli. La cliente era entrata poco prima dell’orario di chiusura per alcune compere, ma non è stata notata dagli addetti, che hanno abbassato la saracinesca lasciandola involontariamente bloccata nel grande magazzino.

L’intervento della polizia

Ad accorgersi della scena sono stati alcuni passanti, che hanno allertato il servizio di vigilanza. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia, che ha contattato i responsabili del negozio. Poco dopo, i dipendenti sono tornati ad aprire le porte e hanno consentito alla donna di uscire.

Le immagini sui social

L’episodio è stato documentato in un video diffuso sulla pagina Facebook “Sei di Fuorigrotta”. Nelle immagini si vede la cliente visibilmente provata, affacciata a una vetrina per chiedere aiuto e attirare l’attenzione dei passanti.

La disavventura si è conclusa senza conseguenze per la donna, ma con grande spavento per lei e stupore per chi ha assistito alla scena.