L’INPS ha annunciato che il prossimo accredito del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) arriverà entro lunedì 15 settembre 2025. La data riguarda in particolare i beneficiari che attendono la prima rata del sussidio o il versamento degli arretrati.
Cos’è il Supporto per la Formazione e il Lavoro
Il SFL è un incentivo economico rivolto a cittadini disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non possono accedere all’Assegno di Inclusione.
Per ottenere il beneficio è necessario:
avere un ISEE inferiore a 10.140 euro;
essere in cerca di occupazione;
partecipare attivamente a corsi di formazione o politiche del lavoro tramite il portale SIISL.
L’importo riconosciuto è di 500 euro al mese, per un periodo massimo di 12 mensilità.
Come avviene il pagamento
A differenza dell’Assegno di Inclusione, il Supporto per la Formazione e il Lavoro non prevede una carta prepagata standard: l’accredito arriva direttamente sul conto corrente o sulla carta con IBAN indicata nella domanda.
Per verificare lo stato del pagamento è possibile consultare il Fascicolo Previdenziale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.
Chi riceve i 500 euro il 15 settembre
La data del 15 settembre 2025 riguarda:
chi attende la prima mensilità, dopo l’accettazione della domanda e l’adesione al programma;
chi deve ancora ricevere arretrati relativi ai mesi precedenti.
Tutti gli altri beneficiari, che già percepiscono regolarmente il sussidio, riceveranno invece il pagamento della rata successiva tra il 29 e il 30 settembre 2025.