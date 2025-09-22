La nuova edizione di EA Sports FC 26, il capitolo numero 33 della celebre saga calcistica di Electronic Arts, riserva una sorpresa per i tifosi del Napoli: nel gioco compare l’inno ufficiale del club, “Napoli” di Nino D’Angelo. Il titolo, comunemente conosciuto come “Fifa 26” (denominazione rimasta nell’uso comune nonostante la fine dell’accordo tra EA e Fifa nel 2023), è uscito ufficialmente il 26 settembre 2025, con accesso anticipato dal 19 settembre per chi aveva effettuato il preorder.

Il Napoli in FC 26: inno e stadio Maradona

Per la prima volta la squadra partenopea non solo ha una riproduzione fedele dello Stadio Diego Armando Maradona, ma entra in campo accompagnata dalle note dell’inno cantato da Nino D’Angelo, figura simbolo della cultura e della musica napoletana.

La scelta ha entusiasmato i tifosi, che vedono riconosciuto nel videogioco uno degli elementi identitari più forti della loro squadra.

L’ironia di Nino D’Angelo: “Prima di GTA VI”

A confermare la novità è stato lo stesso Nino D’Angelo, che sui suoi canali social ha pubblicato un video in cui mostra le squadre di Napoli e Roma entrare al Maradona sulle note della sua canzone. Commento ironico del cantautore: «E chi l’avrebbe mai detto di arrivare su Fifa prima di GTA 6».

Il riferimento è al noto meme globale nato in rete, con cui gli utenti commentano eventi di ogni genere scrivendo “…prima di GTA VI”, ricordando la lunga attesa per l’uscita del nuovo titolo Rockstar Games, prevista per il 2026 dopo anni di rinvii.

La reazione della community

Il post ha scatenato l’entusiasmo dei fan e dei videogiocatori. Tra i commenti più condivisi:

«Nino D’Angelo che cita GTA VI prima di GTA VI»;

«Nino D’Angelo su FC 26 che fa il meme di GTA 6 prima di GTA 6»;

«Poi mi chiedono perché mi sono tatuata Nino D’Angelo dopo lo scudetto 22/23. Maestro sempre nel cuore».

Un mix di calcio, cultura pop e ironia che ha reso virale la notizia, trasformando la presenza di D’Angelo in EA Sports FC 26 in un fenomeno social.