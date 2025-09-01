La catena di supermercati Lidl, parte della tedesca Schwarz Gruppe, continua a crescere in Italia e rafforza il proprio organico con nuove assunzioni in tutte le regioni. Le offerte di lavoro sono rivolte sia a candidati senza esperienza che a profili con competenze manageriali consolidate.

Opportunità nei punti vendita Lidl

Tra le figure ricercate nei supermercati:

Addetti alla vendita (part-time e a chiamata);

Operatori di filiale part-time, con attività logistiche e operative;

Apprendisti addetti vendita, con percorso di formazione interna;

Assistant Store Manager e Store Manager, per la gestione dei negozi;

Area Manager, con responsabilità su più punti vendita.

Esempi di selezioni attive

Area Manager – Sassari (Sardegna)

Operatore di filiale part-time e Apprendista Addetto Vendite – Pomezia (RM)

Apprendista Assistant Store Manager – Alba (CN)

Addetti Vendita part-time – Malo (VI), Gonzaga (MN), Tradate (VA), Legnano (MI), Olbia (SS)

Assistant Store Manager – Brescia (BS), Legnano (MI), Gonzaga (MN)

Addetto Vendita a chiamata – Olgiate Olona (VA), Olbia (SS)

Lavoro nei centri logistici e negli uffici

Oltre ai negozi, Lidl seleziona personale per:

Centri logistici: operatori di magazzino, mulettisti, preparatori merci, addetti alla manutenzione e alla sicurezza.

Uffici e direzioni regionali: ruoli in risorse umane, IT, marketing, contabilità, acquisti, comunicazione e real estate.

Programmi per giovani e neolaureati

Lidl punta sui talenti con percorsi strutturati di inserimento e crescita:

Lidl 2 your career: lavoro e studio per diventare Assistant Store Manager.

Graduate Program: ingresso in aree strategiche come vendite, logistica e real estate.

Generazione Talenti: programma annuale per neolaureati con possibilità di assunzione.

Trainee e Junior Buyer: percorsi dedicati a profili specifici.

Contratti e stipendi

Contratti: tempo indeterminato e apprendistato finalizzato all’assunzione.

Stipendi medi:

Full-time: circa 1.200 € netti al mese

Part-time: circa 700 € netti al mese

Laureati: da circa 1.300 € lordi al mese

Ruoli manageriali: retribuzioni più alte, con benefit aziendali

Come candidarsi

Per inviare la candidatura occorre collegarsi al portale ufficiale:

Sezione “Lavora con noi” di Lidl

– qui è possibile consultare tutte le posizioni aperte e caricare il proprio CV.