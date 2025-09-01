La catena di supermercati Lidl, parte della tedesca Schwarz Gruppe, continua a crescere in Italia e rafforza il proprio organico con nuove assunzioni in tutte le regioni. Le offerte di lavoro sono rivolte sia a candidati senza esperienza che a profili con competenze manageriali consolidate.
Opportunità nei punti vendita Lidl
Tra le figure ricercate nei supermercati:
Addetti alla vendita (part-time e a chiamata);
Operatori di filiale part-time, con attività logistiche e operative;
Apprendisti addetti vendita, con percorso di formazione interna;
Assistant Store Manager e Store Manager, per la gestione dei negozi;
Area Manager, con responsabilità su più punti vendita.
Esempi di selezioni attive
Area Manager – Sassari (Sardegna)
Operatore di filiale part-time e Apprendista Addetto Vendite – Pomezia (RM)
Apprendista Assistant Store Manager – Alba (CN)
Addetti Vendita part-time – Malo (VI), Gonzaga (MN), Tradate (VA), Legnano (MI), Olbia (SS)
Assistant Store Manager – Brescia (BS), Legnano (MI), Gonzaga (MN)
Addetto Vendita a chiamata – Olgiate Olona (VA), Olbia (SS)
Lavoro nei centri logistici e negli uffici
Oltre ai negozi, Lidl seleziona personale per:
Centri logistici: operatori di magazzino, mulettisti, preparatori merci, addetti alla manutenzione e alla sicurezza.
Uffici e direzioni regionali: ruoli in risorse umane, IT, marketing, contabilità, acquisti, comunicazione e real estate.
Programmi per giovani e neolaureati
Lidl punta sui talenti con percorsi strutturati di inserimento e crescita:
Lidl 2 your career: lavoro e studio per diventare Assistant Store Manager.
Graduate Program: ingresso in aree strategiche come vendite, logistica e real estate.
Generazione Talenti: programma annuale per neolaureati con possibilità di assunzione.
Trainee e Junior Buyer: percorsi dedicati a profili specifici.
Contratti e stipendi
Contratti: tempo indeterminato e apprendistato finalizzato all’assunzione.
Stipendi medi:
Full-time: circa 1.200 € netti al mese
Part-time: circa 700 € netti al mese
Laureati: da circa 1.300 € lordi al mese
Ruoli manageriali: retribuzioni più alte, con benefit aziendali
Come candidarsi
Per inviare la candidatura occorre collegarsi al portale ufficiale:
Sezione “Lavora con noi” di Lidl
– qui è possibile consultare tutte le posizioni aperte e caricare il proprio CV.