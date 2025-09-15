Lidl Italia continua la sua crescita sul territorio nazionale e annuncia un nuovo piano di espansione con l’apertura di 40 supermercati. Con questa operazione, la catena della grande distribuzione organizzata supererà quota 750 punti vendita in Italia.

Accanto all’ampliamento della rete commerciale, è previsto anche l’inserimento di 800 nuovi dipendenti, con opportunità sia per giovani alla prima esperienza sia per professionisti con competenze nel settore retail.

Offerte di lavoro Lidl: stipendi e contratti

Lidl propone contratti a tempo indeterminato e di apprendistato, percorsi di formazione interna e benefit aziendali.

Gli stipendi variano in base al ruolo:

circa 1.200 euro mensili per le posizioni base a tempo pieno;

oltre 1.800 euro mensili per ruoli manageriali.

L’azienda, premiata come Top Employer Italia per nove anni consecutivi, punta a garantire stabilità e crescita professionale ai propri dipendenti.

Requisiti generali richiesti

I requisiti variano a seconda della posizione, ma Lidl ricerca principalmente candidati con:

diploma o laurea (in base al ruolo);

orientamento al cliente e capacità relazionali;

flessibilità, affidabilità e attitudine al lavoro di squadra;

capacità di problem solving.

Requisiti specifici

Per alcune figure, come l’apprendista addetto vendite, sono richiesti:

età compresa tra 18 e 29 anni;

diploma di maturità;

nessuna esperienza pregressa nella GDO.

Per i ruoli manageriali o specializzati, sono considerati un plus:

esperienza lavorativa nel settore retail;

laurea in discipline economiche o affini.

Come candidarsi alle offerte Lidl

Oltre alle nuove posizioni legate alle aperture, Lidl segnala oltre 400 offerte di lavoro già disponibili nei supermercati operativi in tutta Italia.

Gli interessati possono candidarsi direttamente online tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale Lidl

, dove è possibile consultare gli annunci aggiornati e inviare la propria candidatura.