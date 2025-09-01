Un peso per le famiglie italiane

Ogni anno il ritorno a scuola significa anche una spesa importante per le famiglie: secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il costo medio dei libri di testo scolastici può superare i 300-400 euro a studente. Ma con qualche accorgimento è possibile ridurre drasticamente la spesa senza rinunciare alla qualità.

1. Comprare libri usati

È la tecnica più diffusa e più efficace. Librerie, mercatini dell’usato e piattaforme online specializzate permettono di trovare i testi richiesti anche a metà prezzo. Basta controllare che siano dell’edizione giusta, dato che spesso cambiano piccoli dettagli.

2. Scambio libri tra famiglie e gruppi scolastici

Molte scuole e associazioni organizzano book sharing: scambi tra studenti di classi diverse. Un modo sostenibile, economico e anche sociale di abbattere i costi.

3. Approfittare dei bonus e delle agevolazioni

Ogni regione italiana mette a disposizione contributi o buoni libro per famiglie con ISEE sotto determinate soglie. Informarsi presso il proprio Comune può significare un risparmio anche del 100%.

4. Valutare i libri digitali (e-book)

Sempre più editori propongono i testi scolastici in formato digitale a un prezzo ridotto. Oltre al costo inferiore, si ha la comodità di portare i libri su tablet o PC, riducendo anche il peso dello zaino.

5. Noleggiare i libri

Alcune librerie e piattaforme online offrono il servizio di noleggio dei libri di testo: li si utilizza per tutto l’anno e poi si restituiscono, con un risparmio che può arrivare al 60%.

6. Acquistare con i gruppi di classe

Un’altra tecnica è quella di organizzarsi come gruppo di genitori e acquistare in blocco i libri da un’unica libreria o piattaforma, spesso ottenendo sconti dedicati.

7. Controllare sconti e offerte online

Molti grandi e-commerce applicano sconti fino al 15% sui testi scolastici durante l’estate. Attenzione però alle tempistiche di consegna e all’edizione: è sempre bene verificare con la lista ufficiale della scuola.

Risparmiare senza rinunciare alla qualità

Con un mix di strategie – dall’usato ai bonus, dal digitale al noleggio – le famiglie possono tagliare i costi dei libri di testo senza difficoltà. Una scelta che fa bene al portafoglio e, in molti casi, anche all’ambiente.