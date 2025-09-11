Paul Baccaglini, 41 anni, ex volto televisivo e per un breve periodo presidente del Palermo Calcio, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, alle porte di Milano, nella mattinata di mercoledì 10 settembre. A rinvenire il corpo sarebbe stata la compagna. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la Procura di Milano ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La notizia è stata confermata anche dal profilo ufficiale del programma televisivo Le Iene, di cui Baccaglini era stato inviato: «Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia», si legge nel messaggio pubblicato sui social.

Chi era Paul Baccaglini

Nato a Chicago da padre statunitense e madre italiana, Paul Baccaglini aveva trascorso l’infanzia negli Stati Uniti prima di trasferirsi a Padova. Appassionato di sport, era arrivato a giocare a basket a livello semi-professionistico, sfiorando la Serie B. Successivamente aveva intrapreso la carriera nello spettacolo: prima come speaker radiofonico per RTL 102.5 e poi come inviato del programma Le Iene, ruolo che lo rese noto al grande pubblico.

Dopo l’esperienza televisiva, Baccaglini si era dedicato alla finanza, fondando due fondi di investimento.

L’esperienza da presidente del Palermo

Il nome di Paul Baccaglini tornò alla ribalta nazionale nel 2017, quando venne annunciato come futuro presidente del Palermo Calcio. L’operazione prevedeva l’acquisizione del club da Maurizio Zamparini attraverso un pre-contratto. Tuttavia, l’accordo non si concretizzò: secondo Zamparini, l’allora acquirente non disponeva delle garanzie economiche necessarie per portare a termine la trattativa.

«Baccaglini voleva prendere il Palermo con 20 milioni a rate, ma dietro di lui non c’era nulla», dichiarò l’ex patron friulano alla Gazzetta dello Sport.

Vita privata

Negli ultimi anni Baccaglini aveva legato il suo nome anche al mondo dello spettacolo per la sua relazione con la showgirl brasiliana Thais Wiggers, con la quale aveva costruito un forte legame familiare. In più occasioni aveva raccontato di considerarsi “un ottimo padre non biologico” per la figlia della compagna.