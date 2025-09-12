Due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli. Gli indagati sono accusati di rapina e sequestro di persona in concorso, in relazione a un episodio avvenuto il 19 marzo scorso ai danni di un professionista anziano residente nel quartiere Fuorigrotta.

Il colpo con la truffa del finto pacco

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due malviventi si sarebbero presentati alla porta della vittima travestiti da postini, fingendo di dover consegnare un pacco. Una volta ottenuto l’accesso, fecero entrare altri due complici. L’uomo finì immobilizzato con fascette di plastica, mentre i rapinatori forzavano la cassaforte dell’abitazione, riuscendo a impossessarsi di 25mila euro in contanti.

Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli

L’attività investigativa, diretta dalla Procura partenopea, ha permesso di ricostruire l’intera dinamica grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, alle testimonianze raccolte, a indagini tecniche e a diverse perquisizioni mirate.

Alla ricerca dei complici

Le autorità giudiziarie stanno proseguendo gli accertamenti per individuare gli altri membri del gruppo che hanno preso parte alla rapina. Intanto i due arrestati sono a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di ulteriori sviluppi.