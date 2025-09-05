Singolare episodio a Piano di Sorrento, dove i carabinieri hanno recuperato una Vespa Piaggio degli anni ’90 rubata e l’hanno restituita alla legittima proprietaria proprio mentre questa si trovava in caserma per denunciarne il furto.

L’inseguimento in piazza Scarpati

Durante un pattugliamento in piazza Scarpati, i militari della sezione radiomobile hanno notato due ragazzi in sella a una Vespa senza casco. Alla vista della gazzella, i giovani hanno tentato di allontanarsi ma sono stati subito bloccati.

Sprovvisti di documenti, hanno dichiarato entrambi di avere 17 anni. Dai controlli è poi emerso che il ciclomotore risultava rubato poco prima e che solo uno dei due era effettivamente minorenne.

La riconsegna e la denuncia

Il mezzo è stato portato in caserma, dove la proprietaria, una 56enne, stava proprio in quel momento formalizzando la denuncia. La donna ha così potuto riabbracciare il suo scooter nello stesso istante in cui ne comunicava la scomparsa.

Le conseguenze per i due giovani

Gli accertamenti hanno rivelato che il passeggero, in realtà, aveva 20 anni e aveva mentito sull’età per timore di conseguenze giudiziarie più gravi.

Entrambi, incensurati e residenti rispettivamente a Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, sono stati denunciati per ricettazione.

Il 17enne è stato affidato ai genitori, mentre il ventenne dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria.