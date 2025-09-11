Un passo importante per riconoscere il legame profondo tra esseri umani e animali da compagnia: la Commissione sanità del Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità una proposta di legge che permette di tumulare le ceneri di cani e gatti nella stessa tomba dei loro padroni. Ora il provvedimento passerà all’esame dell’Aula.

Il testo della proposta sottolinea l’importanza del rapporto affettivo tra uomini e animali da compagnia, offrendo ai cittadini campani una nuova possibilità per onorare la memoria dei loro compagni a quattro zampe. Con questa legge, la normativa regionale in materia funeraria è integrata e aggiornata, permettendo di includere i nostri animali domestici in un contesto di rispetto e affetto.

Tuttavia, essendo ormai vicina la fine della consiliatura regionale — con le elezioni previste a fine novembre — è probabile che la concreta applicazione della legge dovrà attendere il nuovo Consiglio regionale.

Questa iniziativa rappresenta un importante riconoscimento del valore emotivo degli animali da compagnia, sottolineando quanto siano diventati membri a pieno titolo delle famiglie campane.