Disagi in vista per i viaggiatori della linea Napoli–Sorrento. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria in alcune fasce orarie per consentire lavori urgenti di manutenzione.

Orari e giorni di sospensione

Dal 15 al 22 settembre 2025, i treni saranno fermi sulla tratta Torre Annunziata–Sorrento dalle ore 2.00 alle 5.45 del giorno successivo.

La sospensione scatterà ogni sera dopo:

l’arrivo a Sorrento del treno delle 20.41 in partenza da Napoli;

l’arrivo a Torre Annunziata del treno delle 20.50 in partenza da Sorrento.

Treni soppressi

EAV segnala che, durante i lavori, saranno cancellate o modificate le seguenti corse:

21.17 da Napoli → soppresso da Torre Annunziata a Sorrento;

21.26 da Sorrento → soppresso da Sorrento a Torre Annunziata;

21.53 da Napoli → soppresso da Torre Annunziata a Sorrento;

22.02 da Sorrento → soppresso da Sorrento a Torre Annunziata;

22.11 da Napoli → soppresso da Torre Annunziata a Sorrento;

5.30 da Sorrento → limitato a Torre Annunziata (avrà origine da lì dal 16 al 23 settembre).

Bus sostitutivi

Durante l’interruzione del servizio ferroviario sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus gestito dalla ditta Romano Bus.

Gli orari e le fermate dei bus sono consultabili sul sito ufficiale di EAV: www.eavsrl.it.