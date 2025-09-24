Nuove interruzioni per i viaggiatori della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. L’Eav ha comunicato che, per consentire il completamento dei lavori di posa dei cavi in fibra ottica, necessari all’attivazione del nuovo sistema Ctc, la circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Sorrento resterà sospesa fino a dopodomani e nuovamente dal 29 settembre al 3 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.45 del giorno successivo.

Orari della sospensione

Lo stop scatterà dopo l’arrivo a Sorrento del treno delle 20.41 da Napoli e dopo l’arrivo a Torre Annunziata della corsa delle 20.50 da Sorrento.

Servizio sostitutivo

Durante l’interruzione sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi sulla tratta interessata, gestito dalla ditta Romano Bus, per garantire i collegamenti tra le due località.