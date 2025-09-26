È morto all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli il 55enne rimasto gravemente ferito in una palestra di via dei Mille, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. L’uomo aveva riportato un trauma cranico di estrema gravità e, nonostante i tentativi dei medici, non è riuscito a sopravvivere.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, con gli agenti del commissariato San Ferdinando impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ancora da chiarire se la vittima si trovasse all’interno del cantiere per motivi di lavoro o se fosse presente per altre ragioni al momento dell’incidente.

La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia per accertare con precisione le cause della morte.

Un episodio drammatico che scuote il quartiere, in attesa che le indagini facciano piena luce sulle responsabilità.