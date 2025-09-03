Si sono conclusi come previsto gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea storica Napoli-Salerno e nelle stazioni servite da Rete Ferroviaria Italiana (RFI, Gruppo FS Italiane). I lavori hanno coinvolto circa 250 tecnici tra RFI e imprese appaltatrici, operativi 24 ore su 24, con un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Interventi principali

Le attività hanno riguardato diverse aree strategiche:

Stazione di Salerno: realizzazione di un nuovo marciapiede con pensilina, nuovo ascensore al binario VIII e prolungamento del sottopassaggio.

Binari e infrastrutture: interventi sui binari con benefici per la gestione del traffico ferroviario, in particolare per la Metropolitana leggera Salerno-Arechi.

Sistemi tecnologici: attività propedeutiche per l’installazione del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), già adottato sulle linee ad alta velocità, per il controllo e la supervisione del distanziamento dei treni.

Restyling e adeguamenti: nuove scale e opere civili, miglioramento dei marciapiedi, restyling architettonico dei sottopassi, risanamento delle pensiline esistenti e realizzazione di nuove coperture nelle stazioni di Nocera Superiore e Torre del Greco.

Altre stazioni: interventi di restyling a Salerno Irno, Portici, Scafati e nuova pensilina alla stazione di Pietrarsa.

Sicurezza e rischio idrogeologico: mitigazione del rischio nel tratto in trincea tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Città, consolidamento, impermeabilizzazione e miglioramento sismico di ponti e viadotti, oltre a interventi diffusi lungo tutta la linea.

Riapertura delle linee ferroviarie

Con il completamento dei lavori, la circolazione dei treni regionali tornerà progressivamente alla normalità:

Linea storica Napoli-Salerno: riapertura nel tratto Napoli San Giovanni-Barra e Nocera Inferiore e tra Torre Annunziata-Castellammare di Stabia a partire dalle ore 19:30 di mercoledì 3 settembre.

Metropolitana leggera di Salerno: riapertura al pubblico dalle ore 6 di giovedì 4 settembre.

Gli interventi rappresentano quindi un passo importante per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità della linea ferroviaria, garantendo maggior comfort ai viaggiatori e potenziando l’infrastruttura ferroviaria della Campania.