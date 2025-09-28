Disagi in vista per i pendolari della Linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia (Gruppo FS). A causa di lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Napoli Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche per quattro giorni consecutivi, da domani lunedì 29 settembre a giovedì 2 ottobre.

L’obiettivo degli interventi è migliorare sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura, ma nell’immediato comporteranno sospensioni e cancellazioni di diverse corse.

Fasce orarie di interruzione

La sospensione della circolazione è programmata sempre nella fascia 9:30 – 12:30, così da ridurre l’impatto sulle prime partenze del mattino e sugli ultimi treni serali.

Prima fase: lunedì 29 e martedì 30 settembre

Stop ai treni tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco.

La tratta centrale della Linea 2 sarà completamente isolata.

Attivato un servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale.

Alcuni treni subiranno modifiche di percorso:

il Met 5104 terminerà a Napoli Centrale;

il Met 21479 partirà da Napoli Centrale invece che da Campi Flegrei.

Seconda fase: mercoledì 1° e giovedì 2 ottobre

Interruzione tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara.

Previsti bus sostitutivi tra Villa Literno/Pozzuoli e Campi Flegrei.

Ulteriori cancellazioni e limitazioni su collegamenti locali e interregionali.

Bus sostitutivi: fermate principali

I pullman sostitutivi effettueranno fermata per lo più nei piazzali antistanti le stazioni. Due eccezioni:

Napoli Centrale: terminal bus in corso Arnaldo Lucci;

Quarto di Marano: fermata alla palina EAV.

Avvertenze per i viaggiatori

RFI segnala che gli orari di stop potrebbero subire piccole variazioni (iniziare poco prima o terminare poco dopo le 9:30–12:30).

I viaggiatori sono invitati a verificare in tempo reale aggiornamenti su Trenitalia e RFI.

