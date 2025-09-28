Disagi in vista per i pendolari della Linea 2 della metropolitana di Napoli, gestita da Trenitalia (Gruppo FS). A causa di lavori di manutenzione straordinaria nella stazione di Napoli Campi Flegrei, la circolazione ferroviaria subirà importanti modifiche per quattro giorni consecutivi, da domani lunedì 29 settembre a giovedì 2 ottobre.
L’obiettivo degli interventi è migliorare sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura, ma nell’immediato comporteranno sospensioni e cancellazioni di diverse corse.
Fasce orarie di interruzione
La sospensione della circolazione è programmata sempre nella fascia 9:30 – 12:30, così da ridurre l’impatto sulle prime partenze del mattino e sugli ultimi treni serali.
Prima fase: lunedì 29 e martedì 30 settembre
Stop ai treni tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco.
La tratta centrale della Linea 2 sarà completamente isolata.
Attivato un servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale.
Alcuni treni subiranno modifiche di percorso:
il Met 5104 terminerà a Napoli Centrale;
il Met 21479 partirà da Napoli Centrale invece che da Campi Flegrei.
Seconda fase: mercoledì 1° e giovedì 2 ottobre
Interruzione tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara.
Previsti bus sostitutivi tra Villa Literno/Pozzuoli e Campi Flegrei.
Ulteriori cancellazioni e limitazioni su collegamenti locali e interregionali.
Bus sostitutivi: fermate principali
I pullman sostitutivi effettueranno fermata per lo più nei piazzali antistanti le stazioni. Due eccezioni:
Napoli Centrale: terminal bus in corso Arnaldo Lucci;
Quarto di Marano: fermata alla palina EAV.
Avvertenze per i viaggiatori
RFI segnala che gli orari di stop potrebbero subire piccole variazioni (iniziare poco prima o terminare poco dopo le 9:30–12:30).
I viaggiatori sono invitati a verificare in tempo reale aggiornamenti su Trenitalia e RFI.