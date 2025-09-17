Momenti di forte tensione oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, nel quartiere Pignasecca. Secondo quanto riportato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, si tratta della 40ª aggressione del 2025 ai danni di personale sanitario nell’Asl Napoli 1 (50 in totale considerando anche l’Asl Napoli 2). Protagonista dell’episodio sarebbe stato l’attore Artem Tkachuk, 25 anni, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie “Mare Fuori”.

La ricostruzione

Tkachuk sarebbe arrivato al pronto soccorso in codice rosso e in evidente stato di agitazione. Una volta dentro, avrebbe dato in escandescenza, costringendo il personale della sicurezza a intervenire.

I vigilantes, per garantire la sicurezza, avrebbero fatto allontanare momentaneamente medici e infermieri. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti.

I danni al pronto soccorso

Dalle prime informazioni, l’attore avrebbe danneggiato le porte dell’area del codice rosso e un respiratore polmonare. L’episodio, secondo un aggiornamento diffuso in serata, sarebbe avvenuto dopo che lo stesso Tkachuk aveva già creato scompiglio sul set cinematografico da cui proveniva.

Le reazioni

L’episodio ha suscitato indignazione tra il personale sanitario. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha espresso sconcerto, auspicando che non vi siano trattamenti di favore per l’attore e invitandolo a presentare pubbliche scuse.