Arrestato a Sant Julià de Ramis, comune nei pressi di Girona, in Spagna, Vittorio Raiola, 34enne originario di Marano di Napoli e considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta. L’uomo è ritenuto il capo di un’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti ed era irreperibile dal 6 agosto dello scorso anno, quando si era sottratto a una misura cautelare che coinvolgeva complessivamente 32 indagati.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Fondamentale la collaborazione della Polizia nazionale spagnola, che ha permesso di ricostruire la rete di contatti di Raiola e individuare il luogo in cui si nascondeva.

L’operazione è supportata dalla rete @On, finanziata dalla Commissione europea, guidata dalla Direzione investigativa antimafia italiana e in coordinamento con la Direzione centrale per i servizi antidroga.

Al momento dell’arresto, il 34enne era appena uscito da una struttura ricettiva, dove si era registrato sotto falso nome, insieme a una donna e a un cittadino spagnolo. Dopo essere fermato dalla polizia iberica, indirizzata dai carabinieri italiani, Raiola è trasferito in un carcere catalano, dove si trova in attesa di estradizione.