Durante un servizio straordinario di vigilanza denominato “Stazioni Sicure”, gli agenti della Polizia Ferroviaria per la Campania hanno arrestato un uomo ricercato per gravi reati. L’episodio è avvenuto nei pressi della stazione di Napoli Centrale, dove il sospettato, alla vista degli operatori, ha tentato una fuga improvvisa. Il comportamento non è sfuggito agli agenti, che lo hanno inseguito e bloccato in breve tempo.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione legato al reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A suo carico risultava inoltre un provvedimento di cattura per evasione.

Al termine delle verifiche, il ricercato è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.