Scene di caos nella notte a Napoli, davanti al Tribunale per i Minorenni di via Colli Aminei. Intorno all’una e mezza, un gruppo di ragazzi in sella a diversi scooter ha inscenato una rumorosa dimostrazione di solidarietà verso un giovane detenuto nel centro di prima accoglienza, ospitato nello stesso complesso della struttura giudiziaria e a pochi passi dalla stazione dei carabinieri di Capodimonte.

Tra urla e colpi di clacson, il gruppo ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri

A intervenire sono stati i militari della caserma vicina. All’arrivo della pattuglia, i ragazzi si sono dispersi rapidamente, ma uno di loro – nel tentativo di fuggire – ha investito un carabiniere. Poco dopo ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra.

Il giovane, un diciottenne incensurato dei Quartieri Spagnoli, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Le condizioni del carabiniere

Il militare investito è stato trasportato d’urgenza al Cto di Napoli e successivamente dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Il ragazzo arrestato si trova ora in attesa di giudizio.