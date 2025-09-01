Notte di paura a Salerno, dove si sono registrati due episodi distinti che alimentano la percezione di insicurezza tra cittadini e commercianti. Tra sabato e domenica, un gruppo di ladri ha messo a segno un furto da circa 60mila euro in un supermercato della zona orientale, mentre poche ore dopo una donna è rimasta vittima di un violento scippo in pieno centro.

Il furto al supermercato Jero

Il colpo è stato compiuto nella zona industriale, ai danni del supermercato Jero di via Tiberio Claudio Felice. Secondo le prime ricostruzioni, quattro individui a volto coperto sono entrati dall’ingresso posteriore dell’attività, senza utilizzare veicoli per non lasciare tracce legate alle targhe. Una volta all’interno, si sono diretti verso gli uffici amministrativi, dove erano custoditi gli incassi degli ultimi giorni.

Il bottino ammonta a circa 60mila euro, raccolti in alcune borse trovate nei locali interni. I ladri hanno agito con rapidità e precisione, utilizzando probabilmente arnesi da scasso per forzare la saracinesca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti e la Polizia Scientifica, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

Lo scippo in pieno centro

Nelle stesse ore, nel cuore della città, una donna è stata aggredita e derubata della borsa. L’episodio, particolarmente violento, ha richiesto il trasporto della vittima in ospedale. La polizia indaga anche su questo fronte, cercando di individuare i responsabili.

Allarme sicurezza a Salerno

Negli ultimi mesi la zona orientale di Salerno è stata teatro di numerosi colpi ai danni di attività commerciali, mentre il centro cittadino ha visto crescere episodi di microcriminalità. La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata, ma resta alto l’allarme tra residenti e commercianti, che chiedono più controlli e maggiore sicurezza sul territorio.