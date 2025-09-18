Nella notte del 15 settembre la chiesa di San Giovanni Battista, cuore spirituale della comunità di Vietri sul Mare, è stata teatro di un furto che ha destato sconcerto tra i fedeli. Ignoti hanno sottratto piccole somme di denaro provenienti dalle candele votive e due calici liturgici utilizzati durante le celebrazioni solenni.

Il parroco ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.

L’appello della comunità parrocchiale

In un comunicato ufficiale, la parrocchia di San Giovanni Battista ha espresso “profondo dolore e disappunto” per l’accaduto, invitando i responsabili a restituire quanto sottratto. La comunità ha inoltre rivolto un appello ai cittadini e ai fedeli affinché collaborino con le autorità fornendo eventuali segnalazioni utili al recupero degli oggetti rubati e all’identificazione degli autori del gesto.

Sicurezza a rischio: la chiesa potrebbe restare chiusa

Il consiglio pastorale, insieme al parroco, sta valutando nuove misure di sicurezza per proteggere il luogo sacro. Qualora non fosse possibile garantire una presenza costante di persone all’interno, la chiesa potrebbe essere chiusa temporaneamente, scelta che la comunità considera dolorosa ma necessaria per preservare il patrimonio religioso.

Ferita profonda per Vietri sul Mare

Il furto non rappresenta solo una perdita materiale, ma anche un colpo simbolico alla vita spirituale del borgo. La parrocchia confida nella sensibilità delle istituzioni e nella solidarietà dei fedeli affinché questo episodio trovi al più presto una soluzione e non si ripeta.