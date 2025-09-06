Un colpo studiato nei minimi dettagli ha colpito il negozio Officine Ottiche Group di via Maurizio De Vito Piscicelli, nel quartiere Arenella a Napoli. All’alba di venerdì 5 settembre, intorno alle 5:40, ignoti si sono introdotti nel locale rubando circa 300 occhiali di lusso per un valore stimato di oltre 200mila euro.

Il furto e le immagini di videosorveglianza

Dalle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero agito con estrema rapidità, approfittando delle prime ore del mattino. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato almeno due persone in azione, probabilmente di nazionalità italiana, dettaglio che potrebbe rivelarsi utile per le indagini.

Secondo gli inquirenti, i malviventi avrebbero utilizzato una replica delle chiavi, ottenuta con un calco: una tecnica che richiede preparazione e conoscenza ravvicinata del bersaglio.

Non è il primo colpo

Il negozio era già stato preso di mira circa 15 anni fa, in un episodio meno grave. Questa volta, però, il danno è notevole e i titolari parlano di «un colpo durissimo» che mette a rischio la stabilità dell’attività.

Le indagini e le nuove misure di sicurezza

La polizia, allertata dai proprietari, sta conducendo accertamenti per risalire all’identità dei ladri e verificare possibili collegamenti con altre bande attive in città. Intanto, il punto vendita – considerato un riferimento per gli appassionati di occhiali di alta gamma – sta valutando l’adozione di ulteriori sistemi di sicurezza per prevenire nuovi episodi.